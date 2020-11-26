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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لام: مارادونا هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
تحدث اللاعب الألماني السابق لنادي بايرن ميونيخ الالماني فيليب لام عن وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو ارماندو مارادونا الذى توفي بعد صراع مع المرض.
وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن أن أسطورة التانغو قد توفي عن عمر ناهز 60 عامًا.
ونشر لام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالته التي اتت كالاتي: "توفي أمس أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق".
وأضاف: "لديه موهبة لا توصف، أسطورة على الكرة، يكاد يكون قديسًا لدى جماهيره، أفكاري في هذا الوقت العصيب مع عائلته وأصدقائه".
واختتم: "ارقد بسلام دييغو أرماندو مارادونا".
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