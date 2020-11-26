نجوم العالم يبكون ساحر الكرة مارادونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بكى نجوم كرة القدم حول العالم الفتي الذهبي للكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا ساحر الكرة الذي وافته المنية أمس الأول.

وعلى مدار سنوات طويلة، كان مارادونا على شفا الموت ونجا أكثر من مرة حتى وافته المنية أمس الأول الأربعاء عن عمر 60 عاما بعدما تعرض لنوبة قلبية.

فارق أسطورة التانجو بعد سجل حافل بالمهارة والبصمات الكروية جنبا إلى جنب مع المشاكل والأزمات التي ألقى بنفسه فيها مرارا، حيث مرت حياته بمنعطفات تراجيدية عدة حتى وافته المنية أمس.

ويعتبر كثيرون مارادونا ملكا للمتناقضات، حيث قاد منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 1986، وقاد الفرق التي لعب لها إلى الفوز ببعض الألقاب، لكنه سقط في مستنقع المنشطات والمخدرات، وفشل في عمله كمحلل تلفزيوني، ولم تكن مسيرته التدريبية بنفس القدر من النجاح الذي حققه كلاعب.

وبعد كل هذه الأحداث التي قد تبدو كثيرة للغاية على حياة شخص واحد، وصل مارادونا إلى خط النهاية وفارق الحياة أمس الأول.

وهناك عدد لا يحصى من الروايات عن مارادونا: كيف تلاعب بمنافسيه في الملعب، وكيف راوغ الموت من قبل، وكيف أطلق النار على الصحفيين ببندقية هواء، أو حتى كيف سميت الكنيسة باسمه؟

كلاعب كرة قدم.. كان مارادونا رائعا بشكل قد لا يكون لأحد من قبله أو للاعب آخر بعده. كشخص.. وبعد سنوات من اعتزاله، كان مارادونا سمينا لدرجة أنه لم يستطع التحدث. دييجو أرماندو مارادونا: هذا الاسم يرمز إلى الحياة بين النقيضين، بين العبقرية والجنون.

وغادر مارادونا المستشفى بإحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 11 نوفمبر بعد أسبوع من العملية التي خضع لها بسبب نزيف في المخ.