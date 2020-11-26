90 مليون يورو تشعل قمة الهلال والنصر

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مواجهات لا تنسى شهد عام 1958 أول مباراة بين الهلال والنصر، وانتهت بفوز النصر بنتيجة (1-0) وديا.

المواجهة الرسمية الأولى لهما عام 1964 ضمن تصفيات كأس الملك التي كانت تلعب بنظام الدوري على مستوى كل منطقة، وانتهت بالتعادل (1-1).

أول نهائي جمع الفريقين يعود إلى عام 1969، على كأس الشهداء وأقيم على ملعب الصائغ، كسبه النصر لصالحه بـ(4-2).

أول نهائي بالدوري بين الفريقين كان بدوري المملكة التصنيفي عام 1975، بملعب الأمير فيصل بن فهد (يرحمه الله)، وكسبه النصر بنتيجة (3-1).

أول نهائي بين الهلال والنصر في كأس الملك عام 1981، بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وفاز النصر بـ(3-1)

شهد نوفمبر 2000 أول نهائي في بطولة خارجية بين الهلال والنصر، بكأس الكؤوس العربية على ملعب الدرة، وفاز الهلال بـ(2-1).

أول نهائي لهما في بطولة ولي العهد كان عام 2013، وحسمه الهلال بضربات الترجيح بملعب الملك فهد الدولي، بعد انتهاء الوقت الأصلي (0-0)، وتعادلهما (1-1) بالشوطين الإضافيين.

أول نهائي جمعهما خارج السعودية عام 2015، في نهائي كأس السوبر بالعاصمة الإنجليزية لندن، وتفوق فيه الهلال على النصر (1-0). مشوار الهلال في الكأس: دور الـ16 كسب الفيصلي بـ(6/5) بركلات الترجيح

دور الـ8 كسب الاتفاق بـ(2/1)

دور الـ4 كسب أبها بـ(2/1)

هداف الفريق صالح الشهري بـ(3 أهداف) مشوار النصر في الكأس: دور الـ16 كسب ضمك بـ(4/2)

دور الـ8 كسب العدالة بـ(1/صفر)

دور الـ4 كسب الأهلي بـ(2/1)

هداف الفريق عبدالزراق حمدالله بـ(4 أهداف) القيمة السوقية للهلال: إجمالي القيمة السوقية للاعبي الهلال 46.73 مليون يورو

أعلى لاعب أجنبي بالهلال قيمة سوقية أندريه كارليو 8 ملايين يورو

يليه فيتو بـ7 ملايين يورو، ومن ثم جيفينكو 4 ملايين يورو

سالم الدوسري أعلى لاعب سعودي كقيمة سوقية 3.8 ملايين يورو

يليه محمد كنو بـ3 ملايين يورو، يليه محمد البريك وياسر الشهراني بـ2.10 مليون يورو. القيمة السوقية للنصر: إجمالي القيمة السوقية 43.83 مليون يورو

مارتنيز 12 مليون يورو، حمدالله 6.20 ملايين يورو، مايكون 3.90 ملايين يورو

عبدالفتاح عسيري 3.10 ملايين يورو، سلطان الغنام 1.70 مليون يورو،

عبدالله الخيبري مليون يورو. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 32 عاما وفريق النصر الكروي الأول ينشد تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما بات يشكل حلما تاريخيا بعد أن تعاقب عليه 3 أجيال كروية لم ينجح أي منها في تحقيق اللقب. ويسعى الفريق مع دخول الجيل الرابع في الألفية الجديدة وتعزيزه بـ7 عناصر أجنبية إلى تحقيق لقبه السابع، وتقليص الفارق مع منافسه التقليدي الهلال إلى بطولة واحدة، وهي التي لم تعجز الهلال في تحقيق 8 كان آخرها في موسم 2017. ويخوض الفريقان مواجهة الغد في نهائي كأس الملك بقيمة سوقية تتجاوز 90 مليون يورو (360 مليون ريال تقريبا)، وليس أمام النصر سوى تحقيق البطولة بعد أن بدأ حلم لقب بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتلاشي، حيث خسر الفريق مباراته الرابعة الاثنين الماضي أمام غريمه الهلال، وهي التي جعلته ينفرد بالصدارة نحو الحفاظ على اللقب وتحقيقه للمرة الـ17 في تاريخ النادي. في المقابل ربما ستعصف خسارة الغد بالنصر فيما لو وقعت بالنادي، وبالتالي صدور عدد من الإقالات وعلى رأسها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وربما تطيح بالإدارة النصراوية وبمشرفها الكروي.

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