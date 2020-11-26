شكرا لقرائتكم عدلي القيعي: الكراهية تصيب صاحبها والأرقام للأهلي ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن الكراهية تصيب صاحبها فقط داعياً الجميع في منظومة كرة القدم بالكامل الى الترفع عن التعصب الأعمى بحسب وصفه مشدداً أن الفترة الحالية تحتاج من الجميع التكاتف من أجل صياغة مرحلة جديدة من نبذ التعصب والتعايش كل من ينتمي لنادي يشجعه دون النظر للآخرين.

أضاف عدلي القيعي خلال برنامج "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي الفضائية أن ناديه متفوقاً بالأرقام عن الغريم التقليدي الزمالك في القيمة التسويقية والبطولات التي حققها المارد الأحمر قارياً والمباريات التي حقق فيها الفوز خلال النسخة الحالية.

وظهر اليوم عدلي القيعي بقناة النادي الأهلي عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مستشهداً بالآية القرآنية: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" مشدداً على أن الظلم من صنع البشر.

وتحدث القيعي عن مباراة القمة قائلاً: "نترك نتيجة المباراة للملعب لأن التوفيق هو العامل الرئيسي في حسم المباراة بالإضافة الى اللعب برجولة بالإضافة الى أهمية العمل على عدم الخروج من المباراة والتركيز فيها دون التطرق لأية أمور تقودنا الى الخروج عن نتيجة المواجهة المرتقبة".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.