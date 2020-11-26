شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: الزمالك سيفوز 2-0 وساسي وبن شرقى كلمة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

توقع حمادة طلبة نجم الزمالك السابق فوز الزمالك بهدفين نظيفين فى نهائى القرن غدا أمام غريمه الأهلى فى دوري أبطال إفريقيا .

كما توقع تشكيل الابيض فى برنامج أخبارنا على قناة الزمالك والمكون من كل من أبو جبل ومحمود علاء وعبد الغنى واسلام جابر واحمد عيد فى الدفاع أما فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي وكاسنجو وبن شرقى وزيزو وفى الهجوم مصطفى محمد.

وواصل نجم الزمالك السابق حديثه ، الفريق الذى يسطير ويستحوذ على وسط الملعب سوف يفوز بالمباراة وأعتقد أن فرجانى ساسي وأشرف بن شرقي سيصنعان الفارق غدا وأيضا سيد زيزو

وتابع ستكون المباراة دفاعية وتكتيتية فى المقام الاول ولا يوجد بها اهداف كثيرة وان من يسجل الاول سيفوز باللقب لانها بطولة غالية جدا ولن ينساها عشاق الفريقين مدى الحياة لانها لن تنسي ابدا

واستكمل أتمنى الهدوء من جميع اللاعبين وكل خط فى الزمالك به قائد خاص وكل لاعب له دور كبير فى توصيل الخبرات وحسم المباراة والزملك يمتلك عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات ولا بد من التركيز فى مباراة الغد ونسيان كل المواجهات السابقة مؤكدا أن الجيل الحالى مشابه تماما لجيل الزمالك فى موسم 2014-2015