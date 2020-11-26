أشهر أقوال مارادونا وشهادات الآخرين فيه

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بوينوس ايرس: في ما يلي اشهر اقوال الاسطورة الارجنتينية دييغو مارادونا الذي توفي الاربعاء عن 60 عامًا وأبرز ما قيل عنه من قبل نجوم آخرين:

مارادونا:

-"رؤية الكرة، الركض وراءها يجعلني أسعد إنسان في العالم".

- "ارتكبت أخطاء ودفعت ثمنها. لكن الكرة لا تزال نقية"

- "أنا مارادونا، اصنع الاهداف، ارتكب الاخطاء. استطيع تحمل كل شيء لان املك كتفين عريضين لقتال اي شخص".

- "انا اسود أو ابيض، لن اكون رماديا خلال حياتي".

- "اكره اي شيء يأتي من الولايات المتحدة الاميركية. اكرهها بكل قوتي".

- "لو كنت اشارك في عرس ما وكنت ارتدي بدلة بيضاء وحصل ان جاءتني كرة متسخة بالوحل لكنت حاولت ترويضها من دون ادنى شك".

عن بيليه

- "لا يوجد اي نقاش حول هوية افضل لاعب كرة قدم في التاريخ انا او بيليه. الجميع يقولون ان الافضل هو انا".

- "يتعين على بيليه العودة الى المتحف".

عن "يد الله"

"كنت انتظر زملائي لكي يعانقونني لكن لم يأت أحد... قلت لهم، تعالوا عانقوني وإلا فإن الحكم لن يحتسب الهدف".

- "إذا كنت اريد الاعتذار وتغيير التاريخ، فإني سأفعل. لكن الهدف سيبقى هدفًا، لقد توّجت الارجنتين بطلة للعالم وكنت افضل لاعب في العالم".

عن ليونيل ميسي

"ميسي يسجل هدفا ويحتفل. كريستيانو (رونالدو) يسجل هدفا ثم يهتم بالتقاط الصور وكأنه يقوم بدعاية لشامبو ما".

مارادونا من وجهة نظر الاخرين

- "حتى لو لعبت على مدى ملايين السنوات، لن أدنو من مستوى مارادونا. على اي حال، فأنا لا اريد ذلك. إنه الافضل على مر الازمنة" - ليونيل ميسي

- "افضل تجربة للكرة عندما تكون بحوزة قدمه اليسرى" - زميله السابق في منتخب الارجنتين خورخي فالدانو

- "دييغو هو إله بالنسبة لجميع الارجنتينيين وسيبقى كذلك" - كارلوس تيفيز

- "ما كان يقوم به زين الدين زيدان مع الكرة يستطيع مارادونا القيام به مستعينا ببرتقالة" - الفرنسي ميشال بلاتيني

- "هو الافضل بين الجميع لا جدال... رأيت مارادونا يقوم بأشياء يشك الله في ان تكون ممكنة" - نجم البرازيل السابق زيكو

- "مارادونا عندما كان في كامل مستواه، لا مجال لايقافه" - مدافع ميلان ومنتخب ايطاليا السابق فرانكو باريزي

- "مارادونا هو بمثابة الاله لسكان نابولي. لقد غيّر مجرى التاريخ. عانينا على مدى 80 عاما من الكفاح لعدم الهبوط في الدوري المحلي، لكن بتواجده في صفوف النادي على مدى سبع سنوات، فزنا بالدوري المحلي مرتين وكأس الاتحاد الاوروبي مرتين وكأس ايطاليا مرتين" - فابيو كانافارو قائد منتخب ايطاليا الفائز بمونديال 2006 ومدافع نابولي السابق

- "هو افضل لاعب رأيته في حياتي. إنه افضل من بيليه" - لاعب وسط ميلان ومنتخب هولندا السابق رود خوليت

- "الفارق الحيوي بينه وبين بيليه هو أن مارادونا لم يكن محاطا بلاعبين كبار، كان يتعين عليه حمل منتخب بلاده بمفرده. إذا سحبت اسم مارادونا من منتخب الارجنتين لما كان فاز بكأس العالم، لكني اعتقد بأن البرازيل كانت ستفوز بكأس العالم من دون بيليه" - الفرنسي اريك كانتونا

- "عندما سجل دييغو الهدف الثاني (في مرمى انكلترا)، شعرت وكأني اريد التصفيق له. لم اشعر بهذا الامر من قبل لكنه صحيح. كان من المستحيل تسجيل هدف بهذه الروعة...إنه الافضل في جيلي وبفارق شاسع ويمكن القول إنه الافضل على مر الازمنة" - غاري لينيكر مهاجم منتخب انكلترا السابق

- " في كرة القدم الارجنتينية، هناك قبل وبعد مارادونا" - خوليو غروندونا الرئيس السابق للاتحاد الارجنتيني

- "دييغو من اي كوكب انت؟" - المعلق الارجنتيني الاذاعي فيكتور هوغو موراليس بعد تسجيل مارادونا هدف القرن في مرمى انكلترا في مونديال 1986