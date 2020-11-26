شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يعترف: ببقى قاصد اغلط على الهوا عشان اركب التريند .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعترف طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أنه يقصد الخطأ أثناء تواجده على الهواء بهدف ركوب التريند، وقال طارق يحيي لليوم السابع :"كنت مرة مستضيف 2 لاعبين صغيرين أحدهم حفيد المشير عبد الحكيم عامر رحت قولتله حضرت المشير ؟..قالولي في الأيربيس ده طفل صغير بالتأكيد لم يحضر جده .. قولتلهم أنا عارف.

وأضاف طارق يحيي أن حديثة الشهير مع محمود عواد لم يكن بقصد، معلقاً :"سألته عندك ولاد راح قالي عندي مراد أنا سمعتها مرات فقولتله ولد ولا بنت ليصبح الموضوع تريند وقتها.

وعقد طارق يحيي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني والمذيع بقناة الزمالك ندوة مطولة داخل جريدة الخليج 365 شهدت الحديث في العديد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها تحليل مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي تأتي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.