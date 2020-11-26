شكرا لقرائتكم خبر عن "جاهزون وعلى أحر من الجمر".. الكاف يبرز أخر مران للزمالك قبل نهائي أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن فريق الزمالك يحرى آخر مران له قبل نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر إقامة ديربى القاهرة التاريخية بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة الدولى.



الكاف عبر تويتر

ونشر "الكاف" عبر حسابه بموقع تويتر، صورا من مران الزمالك الأخيروعلق قائلاً :"جاهزون ومنتظرون على أحر من الجمر!الزمالك يجري آخر مران له قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا".







وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.