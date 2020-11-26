شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. نابولى يحجب رقم مارادونا تقديرا لانجازاته مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دييجو مارادونا يٌعد أسطورة أرجنتينية في عالم كرة القدم ، وبمجرد ذكر أسمه تّذكر الأرجنتين ، و العكس صحيح ، في ظل الإنجازات التي قدمها للفرق التي لعب لها أو على مستوى مشاركاته مع منتخب بلاده .

في عام 1984 انتقل مارادونا من برشلونة إلى نابولى مقابل 10.48 مليون دولار واحتل قائمة أغلى اللاعبين في العالم. ولعب معهم 7 سنوات ، قدم خلالها الكثير من البطولات و الألقاب، ويٌعد نابولى أكثر فريق سجل معه اللاعب أهدافاً في مسيرته بواقع 115 هدفاً.

ويعد إيقاف اللاعب عام 1991 ، عن اللعب بعد تحليل المنشطات الذى خضع له ، قررت إدارة نادي نابولى بعد رحيله حجب الرقم 10، الذي كان يرتديه طوال مسيرته بقميص الفريق، وعدم جعل أي لاعب آخر يحمله، تقديراً لما قدمه الأسطورة الأرجنتينية للفريق والجماهير والمدينة.

ويعتبر عام 1983 عام الآلام فى مسيرة ماردونا ففيه أصيب بمرض التهاب الكبد ثم إصابته القوية بكسر فى الكاحل كاد ينهى مسيرته الكروية غير أن الأقدار أنقذته، وعاد للملاعب بعد 3 أشهر فقط بعد علاج مكثف خضع له.

وتوفى مارادونا الأسطورة الأرجنتينية أمس عن عمر يناهز الستون عاما ، بعد أزمة قلبية حادة تعرض لها ، وأقيمت مراسم وداع الجنازة من القصر الرئاسي الأرجنتينى.