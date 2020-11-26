شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يحفز لاعبى سموحة ويعلن مد إعارة محمد عبد المنعم لاعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على حضور تدريب الفريق اليوم ورحب عامر باللاعبين المنضمين حديثا للفريق محمد عبد المنعم المعار من الأهلى ، والسودانى أطهر الطاهر ، وطالب عامر الجميع ببذل اقصى جهد وإثبات أن سموحة يستحق التواجد فى المربع الذهبى وبين الكبار، ويغادر سموحة الاسكندرية مساء اليوم على أن ينتظم جميع اللاعبين لمدة أربع أيام بالقاهرة يتم خلالهم خوض مباراتين أمام بيراميدز و إنبى .

وقال أحمد سامى فضلت الابتعاد باللاعبين عن الأسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وكذلك لإقامة مباراتين قويتين مع فرق الدورى للوقوف على المستوى الفنى والبدنى ومدى استفادة اللاعبين من فترة الإعداد .

وأشار سامى أنه راض عن صفقات سموحة حتى الأن وأن فرج عامر رئيس النادى يبذل مجهود خارق لتكوين فريق متجانس يستطيع التواجد وسط الكبار

وحول رحيل مدافع الفريق محمود عزت للاسماعيلى أكد سامى أنه لا يمانع على رحيل أى لاعب بشرط العرض المناسب واستفادة النادى مؤكدا أن محمود عزت يستطيع الرحيل بعد إنهاء جميع الإجراءات ، وحول رحيل حسام حسن مهاجم الفريق أكد سامى أن هداف الفريق مستمر مع الفريق ولا نية لبيعه أو الاستغناء عنه .