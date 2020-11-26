شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي القرن..تعقيم غرفة ملابس الأهلى مرتين يومياً بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم مسئولو النادى الأهلى بتعقيم غرف لاعبى الفريق وأفراد الجهاز الفنى مرتين يومياً كإحدى الإجراءات الإحترازية التى يتّبعها الفريق للوقاية من فيروس "كورونا" قبل مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال إفريقيا.

ويحرص الأهلى على تطبيق الإجراءات الإحترازية فى فندق الإقامة بالتجمع الخامس وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأهلى من المسئول عن تعقيم الغرف تكثيف عملة التعقيم لتكون مرتين بدلاً مرة واحدة.

ويفقد الأهلى الثلاثى وليد سليمان وديانج وصالح جمعة في مبارة الغد للأصابة بفيروس كورونا" ،فيما تعافي كهربا من الفيروس وبات جاهزاً للمباراة .

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى للأهلى على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وتتجه النية لدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لخوض مباراة الغد المُرتقبة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

ويتدرب الأهلى اليوم على ملعب استاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام، ويعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرة مع لاعبيه فى مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.