شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف قبل مباراة الأهلي والزمالك: البطولة لمصر.. لا للتعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان يوسف الشريف، رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة الفريقين في نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة في ستاد القاهرة، مهنئا المصريين بالفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا. وشارك الفنان يوسف الشريف جمهوره عبر تويتر صورة له معلقا:"أياً كانت النتيجة ألف مبروك لمصر البطولة وإن شاء الله الاهلي والزمالك يقدّموا مباراة تليق باسم مصر #البطولة_لمصر_لا_للتعصب".



يوسف الشريف عبر تويتر

من ناحية أخرى، أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حالة انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية، حيث من المقرر أن يلتقى القطبين فى قمة تاريخية فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد.



الفنان يوسف الشريف

وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر.‏ وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏