شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور جديدة من جنازة مارادونا أمام القصر الرئاسي الأرجنتيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطف عشرات الآلاف من المشجعين لتوديع أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، اليوم الخميس، في جنازة شعبية مهيبة قرب القصر الرئاسي الأرجنتيني، فيما حاول بعض المعزين اختراق الحواجز إلا أن الشرطة حاولت منعهم، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

كما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من جنازة مارادونا بعدما توافد محبو أسطورة الكرة الأرجنتينية، على القصر الرئاسي فى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، للمشاركة في جنازة مارادونا وتوديعه بعد وفاته نتيجة سكتة قلبية، فى منزله، عن عمر يناهز 60 عامًا.

واحتشدت أعداد غفيرة من محبى مارادونا، أمام القصر الرئاسي، منذ صباح اليوم الخميس، من أجل حضور مراسم تشييع جنازة أسطورة كرة القدم، واكتظت المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي، بالجماهير التى أصرت على توديع نجمها المفضل.



الآلاف في جنازة مارادونا

وجاءت وفاة أسطورة الكرة مارادونا، بعد نحو أسبوعين، من خضوعه لعملية جراحية على مستوى المخ، بعد تعرضه لنزيف، حيث كانت أخر المعارك الصحية التى خاضها نجم منتخب التانجو، قبل رحيله عن الحياة.

وولد أسطورة كرة القدم في 30 أكتوبر عام 1960 فى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وبدأ مسيرته الكروية لاعبا في فريق أرجنتينوس جونيورز عام 1976.

وخاض مارادونا موسما مع بوكا جونيورز 1981-1982 ثم انتقل إلى برشلونة، حيث لعب بقميص الفريق الكتالونى بين عامي 1982 و1984 قبل أن يقضى 7 مواسم مع نابولى ليقود فريق الجنوب للتربع على عرش كرة القدم الإيطالية والأوروبية.



جانب من جنازة مارادونا



جنازة مارادونا

وقاد مارادونا نابولى للفوز بالدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا والسوبر المحلى والدوري الأوروبي، قبل أن يختتم مشواره في الملاعب مع بوكا جونيورز عام 1997.

وعلى المستوى الدولى، مثل مارادونا منتخب الأرجنتين وعمره 16 عامًا فقط، ثم حقق أول ألقابه مع التانجو وهو فى الـ18 من عمره بالتتويج بكأس العالم للشباب.

وظهر مارادونا للمرة الأولى فى كأس العالم الأولى عام 1982 عندما كان في الثانية والعشرين من عمره محرزاً في هذه البطولة 5 أهداف.

وتوهج مارادونا في مونديال 1986 بأداء هو الأعلي فى مسيرته حيث أحرز 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة أخرى ليقود الأرجنتين للتتويج باللقب، ثم قاده لنهائى عام 1990 قبل أن يخسر أمام المنتخب الألمانى.