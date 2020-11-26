شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لمسحة طبية قبل مباراة أرتا سولار بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراته أمام أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل، بملعب جوليد بالعاصمة جيبوتي، وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي على إجراء مسحة للتأكد من عدم وجود إصابات بفيروس كورونا قبل اللقاءات في البطولات الأفريقية.

وكان عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون قد ضم للرحلة كلا من: محمود ابو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهرى وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشى وسيف الدين الجزيرى ويوسف حسن. وأدى أمس الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، مرانه الأول استعدادًا لمباراة المقاولون وأرتا سولار المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب جوليد ملعب المباراة بالعاصمة الجيبوتية، وسط أجواء مناخية ممطرة، ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الجمعة المقبل، وكانت بعثة المقاولون برئاسة محسن صلاح رئيس النادى قد وصلت إلى جيبوتى بعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 13 ساعة تخللها ترانزيت فى أديس أبابا بإثيوبيا. وتضم البعثة 34 فردًا من بينهم 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفنى ويضم الجهاز الفنى علاء عبد الغنى المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامى ربيع ومحمد فتحى مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال والجهاز الإدارى مجدى محمد على وحسين عبد الغنى والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائى التاهيل محمد صبحى وفتحى على.

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