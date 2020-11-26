مسابقات اليد تؤجل نهائيات دورى المحترفين لبعد الانتهاء من بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر تأجيل نهائيات بطولة دورى المحترفين للموسم المحلى 2019/2020 الى نهاية بطولة العالم التى ستستضيفها مصر يناير المقبل . وكانت الجولة قبل الأخيرة من المقرر إقامتها 28 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من الأهلى مع طلائع الجيش، والزمالك مع سبورتنج، والأولمبى مع هليوبوليس، وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى، وسبورتنج مع سموحة، وهليوبوليس مع البنك الأهلى، والأهلى مع الزمالك.

يد وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

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