نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد ماتش الأهلي والزمالك

ينتظر عشاق الكرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس،وقبل المباراة بـ 24 ساعة، بتريند يحمل عنوان "موعد ماتش الأهلي والزمالك".

موعد ماتش الأهلي والزمالك:

ويحضن استاد القاهرة الدولي، نهائي الحلم الأفريقي، بين قطبين الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، والتي من المقرر لها إقامتها في

التاسعة مساء غدًا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت بالمملكة العربية السعودية.

الأهلي والزمالك.. الحلم الغائب:

يدخل الأهلي مباراة الزمالك، وهو يبحث عن اللقب التاسع في تاريخه، والغاب عن النادي منذ التتويج عام 2013، بينما يسعي لاعبو نادي الزمالك، لحصد البطولة الغائبة عن الفريق منذ 2002، عندما

توج بكأس أبطال أفريقيا على حساب نادي الرجاء المغربي، للمرة الخامسة في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك:

تنقل المباراة الأهلي والزمالك، على شبكة قنوات بي إن سبورتس المالك الحصري لحقوق بث مباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر قناة beiN Sports HD7 الفضائية المباراة، ويتولى المعلق التونسى عصام الشوالى التعليق على المباراة.

كما تذاع مباراة الأهلي والزمالك، على قناة تايم سبورتس عبرد ترددها الأرضى داخل حدود مصر فقط، وعليه تعرض قناة تايم سبورت مباراة الأهلى والزمالك عبر البث الارضى.