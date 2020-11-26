نادي الصيد يحتفل باليوم العالمي للطفولة

تحتفل لجنة الطفولة والأمومة بنادي الصيد بإكتوبر باليوم العالمى للطفولة غداً الجمعة الموافق 27 نوفمبر، حيث يبدأ الأحتفال بفقرات ترفيهية للاطفال والتلوين بمكتبة الطفل من الساعة العاشرة صباحاً ثم عرض لشو العرائس بحديقة الطفل عقب صلاة الجمعة.

من ناحية أخرى تنظم لجنة الرواد بنادى الصيد المصرى فرع أكتوبر

حفل للاحتفال بمواليد شهرى نوفمبر وديسمبر، يتضمن الحفل فقرات لفرقة الفنون الشعبية.

يقام الحفل يوم السبت الموافق 5 ديسمبر من الساعة الثانية عشر ظهرا بالتراس العلوى بالمبنى الإجتماعى.

وتحرص إدارة النادي على اقامة هذا الاحتفال سنويا والذى يلقى اقبالا

من أعضاء النادي بمختلف فروعه.

ونظمت لجنة وإدارة رحلات نادى الصيد المصرى رحلة إلى سفارى كامب الفيوم يوم السبت 12 ديسمبر المقبل.

وتبلغ قيمة الإشتراك فى الرحلة 370 جنيهاً ، الطفل حتى 10 سنوات290 جنيهاً والمرافق زيادة 30 جنيهاً.

ونجح اللاعب محمد إبراهيم لاعب نادى الصيد في تحقيق المركز الثانى فى بطولة الجمهورية للتصنيف رقم ١ للبلياردو سنوكر التى أقيمت على ملاعب ايرو سبورت والشرقيه للدخان.