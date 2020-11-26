جدول مباريات فريق الزمالك 2001 في الموسم الجديد لبطولة الجمهورية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، عن جدول مباريات بطولة الجمهورية مواليد 2001 ، للموسم الرياضي 2020/2021، إذ تم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات. وجاء الزمالك في المجموعة الأولى والتي تضم.. المصرى البورسعيدى، طلائع الجيش، البنك الأهلى، المقاولون العرب، الاتحاد السكندرى .

وتلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا بمواعيد المباريات والتي جاءت على النحو الآتي.

الجولة الأولى: أمام البنك الأهلي، على ملعب النادي، في 5/12/2020 .

الجولة الثانية: أمام طلائع الجيش، خارج النادي، يوم 12/12/2020.

الجولة الثالثة: أمام المصري البورسعيدي، على ملعب النادي، يوم 16/12/2020.

الجولة الرابعة: أمام المقاولون العرب، على ملعب النادي، يوم 19/12/2020.

الجولة الخامسة: الاتحاد السكندرى، خارج النادي، يوم 26/12/2020.

الجولة السادسة: البنك الأهلي، خارج النادي، يوم 29/12/2020.

الجولة السابعة: أمام طلائع الجيش، على ملعب النادي، يوم2/1/2021.

الجولة الثامنة: أمام المصري البورسعيدى، خارج النادي، يوم 9/1/2021.

الجولة التاسعة: أمام المقاولون العرب ، خارج النادي ، يوم 12/1/2021.

الجولة العاشرة: الإتحاد السكندرى، على ملعب النادي ، يوم 16/1/2021.

