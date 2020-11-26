تكريم عامل عثر على ٣٠ ألف جنيه بنادى جزيرة الورد

قام النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة بتكريم، العامل الأمين خالد العراقى من عمال الخدمات المعاونة بالنادي، والذي عثر علي مبلغ مالي قدره ٣٠ ألف جنيه بالنادي. وقام العامل بتسليم المبلغ لإدارة النادي، وتم التوصل لأصحابه وتسليمه لهم، وقام عبدالهادى بتكريم العامل ومنحه شهادة تقدير و صرف مكافأة نصف شهر من راتبه تقديرًا لأمانته. ومنحه شهادة تقدير و صرف مكافأة نصف شهر من راتبه تقديرًا لأمانته. في سياق آخرحقق فريق رجال نادي جزيرة الورد لكرة اليد فوزا كبيرا على فريق نظيره القناة بنتيجة 23 - 22 وذلك ضمن فعاليات الدوري الممتاز لكرة اليد. ضمن فعاليات الدوري الممتاز لكرة اليد. وحقق أيضًا فريق المرتبط مواليد 2002 فوزًا كبيرًا علي فريق القناه بنتيجه 28_24 ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي كل من الدكتور شريف علي طه رئيس الجهاز وهشام حجازي المدير الفني للفريق الأول ومحمد عادل مدرب مواليد ٢٠٠٢ وأحمد الجوهري المدير الإداري للجهاز، والدكتورمحمد فرج علاج طبيعي، ومحمد غيث مدرب الأحمال.

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