الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لملاقاة الأهلي بنهائي أفريقيا غدًا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى الخامسة عصر اليوم الخميس بأحد ملاعب الأندية الخاصة القريبة من فندق الإقامة بمصر الجديدة استعدادًا للقاء القمة أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر له فى التاسعة مساء غد باستاد القاهرة الدولى.

واستقر المدير الفنى البرتغالى باتشيكو على التشكيل الذى سيخوض به القمة إلا أنه قرر تأجيل الإعلان عنه إلى المحاضرة الأخيرة التى

يلقيها على اللاعبين قبل التوجه إلى ستاد القاهرة بساعتين بهدف المناورة وعدم معرفة المنافس بالخطة التى سيلعب بها المباراة.

وأدى الفريق مرانه أمس بأحد الملاعب القريبة من مطار القاهرة بعد أن انتظم فى معسكر مغلق منذ الاثنين الماضى فى أحد فنادق مصر الجديدة حيث تم فرض سرية وتعتيم كامل على أحداث وأجواء وتدريبات

الفريق، وأقيمت تدريبات الأبيض وسط سرية تامة بهدف التركيز والابتعاد عن عيون المنافس التقليدى.

ونجح الجهاز الفنى فى استعادة ظهيره الأيمن حازم إمام، الذى تعرض فى وقت سابق للإصابة بكورونا، إذ خضع للعلاج والبروتوكول المتبع وتعافى وشارك فى التدريبات وأصبح جاهزًا للقمة القارية على زعامة أفريقيا.

على جانب آخر يكثف الجهاز الفنى بالتعاون مع الجهاز الطبى، البرنامج التأهيلى والتجهيزى لمحمد أوناجم ليكون جاهزا للقمة، إذ أصبح اللاعب قريبًا جدًا للتواجد فى اللقاء فى ظل الإصابة الأخيرة التى تعرض لها بلقاء نادى مصر بالكأس.