هاندانوفيتش: الريال استغل طرد فيدال، ومارادونا خسارة فادحة لمَن يعيشون من أجل كرة القدم

اعترف حارس مرمى انتر ميلان الايطالي “سمير هاندانوفيتش” بوقوع فريقه في العديد من الأخطاء الفردية والفنية خلال مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، والتي أقيمت ليلة أمس الاربعاء على ملعب جوسيبي مياتزا وانتهت بفوز مريح للنادي الملكي بثنائية نظيفة.

وتراجعت آمال فريق الأفاعي في الترشح إلى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، بعدما فاز مونشنجلادباخ الألماني ذهابًا وإيابًا على شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولتين الماضيتين ليعتلي رفاق “ماركوس تورام” صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن ريال مدريد، مقابل نقطة يتيمة للإنتر المتذيل.

وقال سمير هاندانوفيتش في رده على سؤال مراسل قنوات بين سبورت القطرية “تسألني ماذا حدث؟ ارتكبنا العديد من الأخطاء، جاء طرد فيدال، وهذا ما غير المباراة، حاولنا فعل شيء ما، لكن عندما تكون في مثل هذا النوع من الموجهات، عليك التحلي بالذكاء”.

وعن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم أنتوني تايلور في الدقائق الخمس الأولى لمدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز، رفض هاندانوفيتش التسليم بصحتها، قائلاً “لا أعرف إذا كانت تلك اللقطة تستوجب ركلة جزاء أم لا. لا أود التحدث عن تلك الأمور”.

وتابع حديثه “لا أود التطرق لما حدث لمسيرة الانتر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد طرد فيدال تغيرت المباراة أمام ريال مدريد بشكل كلي، حاولنا وبذلنا قصارى جهدنا لتدارك الأمور، لكننا لم ننجح، ولا تنسى، نحن نلعب أمام فريق قوي وكبير هو ريال مدريد”.

وعلق في نهاية حديثه عن وفاة مارادونا، بقوله “ماذا يمثل لي مارادونا؟ أعتقد أن كل مَن يعشق كرة القدم يعرف ما قدمه مارادونا جدًا، وكم كان لاعبًا استثنائيًا وعبقريًا في هذه الريضة، كان مارادونا أعظم لاعب في تاريخ الكرة فقد غير الكثير في كرة القدم، والجمهور الذي يعيش من أجل هذه اللعبة فقد رجلاً استثنائيًا”.