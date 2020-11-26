الامارات | النصر يدشن دوري كرة الصالات بفوز كبير على الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يدشن دوري كرة الصالات بفوز كبير على الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق النصر الجولة الأولى لدوري كرة الصالات بفوز كبير بالسبعة مقابل هدف على حساب فريق الشارقة، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في صالة نادي المدام. وسجل للنصر البرازيلي فينيكيوس كالفانيس (هدفان) ومحمد عبيد وجابريل مينديز، ودافيد مسكويتا ومحمد عبيد (هدفان)، بينما سجل للشارقة البرازيلي جبريل بورديغيني.
وفي مباراة اخرى فاز كلباء على الظفرة بخمسة اهداف مقابل ثلاثة. وحقق دبا الحصن فوزا مثيرا وصعبا على شباب الاهلي بخمس اهداف مقابل اربع.
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