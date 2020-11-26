الامارات | 10 دقائق تهدي الجزيرة وصافة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دقائق تهدي الجزيرة وصافة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الجزيرة في حسم نتيجة مباراته أمام حتا في انطلاقة الجولة السابعة من دوري الخليج العربي بهدفين مقابل لا شيء، تكفل الفريق بإحرازهما في الشوط الأول من المباراة، وخلال عشر دقائق فقط، عن طريق الهداف علي مبخوت (29)، والصربي كوسانوفيك (39)، ليصل الفريق إلى النقطة 14، محتلاً وصافة جدول الترتيب مؤقتاً بينما ظل فريق حتا في آخر جدول الترتيب بنقطة واحدة.

وجاءت النتيجة مخيبة للمدرب فيرميزوفيتش، الذي خاض أول مباراة له مع حتا، بعد تعيينه أخيرا خلفا لليوناني كونستاس.

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