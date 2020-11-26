الامارات | الوصل يعود إلى سكة الانتصارات بأسرع هدف في الدوري

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يعود إلى سكة الانتصارات بأسرع هدف في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الوصل اليوم ذاكرة الانتصارات، بعدما أحرز فابيو ليما أسرع هدف في الدوري في الموسم الحالي بعد 29 ثانية، ليقود فريقه للفوز على الفجيرة بثلاثة أهداف دون رد، على استاد الوصل في زعبيل، بافتتاح مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى تسع نقاط ويتوقف رصيد "الذئاب" عند أربع نقاط.
ودخل الوصل أجواء اللقاء بشكل سريع، بعدما أحرز فابيو ليما الهدف الأول عقب مرور 29 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، عندما لعب علي سالمين كرة عرضية، وحولها ليما بتسديدة جميلة داخل المرمى، بينما أضاف الأرجنتيني نيكولاس أوروز الهدف الثاني في الدقيقة 72 وحسم علي صالح اللقاء بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 82.
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