شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي القرن.. نتائج الأهلي والزمالك مع صافرة الجزائري «غربال»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مهمة إدارة مباراة الزمالك والأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها غداً الجمعة بملعب القاهرة الدولي، للجزائري مصطفى غربال.

وأدار الجزائري صاحب الـ 35 عاماً مباراة وحيدة لكل فريق على مدار مشواره التحكيمي في بطولات الأندية الأفريقية.

وكان الجزائري شاهداً على فوز عريض للأهلي بثلاثية نظيفة على حساب تاون شيب رولرز البوتسواني ببرج العرب بمنافسات مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2018.

كما أدار غربال مباراة وحيدة أيضاً للزمالك احتضنها ملعب رادس أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي النسخة الجارية من دوري الأبطال وخسرها بطل مصر بهدف نظيف ولكنه تأهل إلى نصف النهائي.