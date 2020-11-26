شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، حرمان عمر خربين، لاعب الهلال السعودي، من تمثيل منتخب سوريا نهائيًا، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يخص الاتحاد الوطني.
وقال حاتم الغايب، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه عددًا من وسائل الإعلام السورية، بحرمان عمر خربين من تمثيل المنتخب السوري مدى الحياة، وذلك ردًا على تصريحات اللاعب مؤخرًا، حول أزمته مع نبيل معلول، المدير الفني للفريق.
وكان معلول قد استبعد اللاعب قبل مباراة أوزبكستان الودية؛ بسبب تدخل خربين في الأمور الفنية، وردًا على ذلك قال اللاعب إن معلول يسب اللاعبين بأمهاتهم في المعسكرات الخاصة بالمباريات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,107
-
تعافي
102,201
-
وفيات
6,585
كانت هذه تفاصيل خبر حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.