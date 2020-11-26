شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي التونسي يتعاقد مع لاعب الأهلي السابق إيفونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الصفاقسي التونسي تعاقده رسمياً مع المهاجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب الأهلي الأسبق. وخضع إيفونا، لفحوصات الكشف الطبي اليوم في تونس، قبل أن يوقع على عقود انضمامه للفريق التونسي لمدة موسمين. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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