شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأهلي تنشر إعلان وصول مارادونا في الخليج 365 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نشرت إدارة النادي الأهلي إعلاناً في العدد رقم 7800 من صحيفة "الخليج 365" بتاريخ 20 ربيع الأول 1408 الموافق 11 نوفمبر 1987، أشارت من خلاله إلى وصول النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى جدة ليلعب مع الأهلي في مباراته أمام بروندي الدنماركي ضمن احتفالات النادي باليوبيل الذهبي. وحددت الإدارة وقتها أسعار التذاكر بـ500 ريال للمنصة و300 للأولى الممتازة، و60 ريالا للدرجة الأولى و40 ريالا للدرجة الثانية.



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