شكرا لقرائتكم أبو جبل يستعين ببركة ودعاء والديه قبل ساعات من نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعد محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك لمباراة القمة المرتقبة ، والتي تقام غدا بإستاد القاهرة ، أمام الاهلى في المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ، بنشر صورة له مع والده ووالدته ، عبر موقع تبادل الصور انستجرام ، و لاقت الصورة تفاعل متابعى حارس الفريق الأبيض .ويشارك حاليا أبو جبل في معسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها فى التاسعة مساء غد في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، طالب باتشيكو لاعبيه بعدم الانسياق وراء استفزازات لاعبى الأهلى حال حدوثها حتى لا يبتعد اللاعبون عن تركيزهم خلال أحداث المباراة.

ومنح باتشيكو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لإسلام جابر لاعب وسط الفريق بعدما استقر البرتغالى على الدفع به فى مباراة الغد أمام الأهلى فى مركز الظهير الأيسر لغياب عبد الله جمعة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتحدث باتشيكو مع إسلام جابر حول عدم السرحان والتفاعل مع اللعب الهجومي فقط دون تأدية الواجب الدفاعي ، كما طلب باتشيكو من جابر مساندة الجناح الأيسر للزمالك احمد سيد زيزو في الواجبات الهجومية ولكن شدد عليه ان يكون الدور الدفاعي هو الأهم في مباراة الغد.