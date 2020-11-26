شكرا لقرائتكم بشرى حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك مع الجزائرى مصطفى غربال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الجزائرى مصطفى غربال، حكما لمباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد.

وكان تقارير صحفية أشارت إلى أن الحكم المغربى رضوان جيد هو من سيدير اللقاء، إلا أن إعلان الكاف أنهى كل التكهنات وحسم الجدل بتعيين الحكم الجزائرى الذى يدير النهائي الأفريقي لأول مرة.

وأدار مصطفى غربال مباراة واحدة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر 3-0 أمام تاونشيب البوتسواني في 2018، والذى خسر فيه الأهلى النهائي أمام الترجى التونسى 4 /3 بمجموع المباراتين.

بينما أدار الجزائرى غربال مباراة واحدة أيضا للزمالك في دوري الأبطال، وانتهت بخسارة الفارس الأبيض 1-0 أمام الترجي في إياب ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة، ووقتها تأهل الزمالك بفضل الانتصار ذهابا 3-1.