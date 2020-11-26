شكرا لقرائتكم أسوان يهزم جولدى 5/0 فى رابع التجارب الودية استعداداً للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الكرة الأول بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لسامى الشيشينى مدرب الفريق، فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة، خلال لمباراة الودية التى جمعت أبناء الجنوب مع نظيرهم فريق جولدى، في رابع التجارب الودية لتماسيح النيل استعداداً للموسم الجديد، على هامش معسكرهم المقام حالياً في المركز الأولمبى.وسجل أهداف أسوان كل من، هيثم الفيل هدف، والمهاجم الجديد ألكو بالة هدفين، وعمرو ناصر هدف، وأخيراً، محمد جمال بيبو هدف، وكان الشوط الأول قد انتهى بثلاثية نظيفة، قبل أن يضيف لاعبو أسوان الهدفين الأخيرين في الشوط الثانى.

فى سياق آخر، عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، وفى ححضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، أبو الحسن الشاذلى عضو مجلس الإدارة، مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة، عادل عواض النور المدير التنفيذى، وذلك لبحث استعدادات نادى أسوان الرياضى للدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على وقوفه ودعمه لمسيرة نادى أسوان الرياضى بالدورى الممتاز والعمل على توفير أوجه الرعاية والاستقرار لفريق الكرة خلال الموسم الجديد 2020 / 2021.

كما وعد المحافظ بالإٍسراع بتذليلل العقبات وتوفير الإمكانيات مادياً وإدارياً للموسم الجديد، وإجراء الاتصالات بوزير الرياضة وإدارة النوادى بالقوات المسلحة لتوفير الإقامة والإعاشة والتدريب.

وشدد محافظ أسوان على أهمية التركيز على النتائج الإيجابية لإسعاد جماهير أسوان وبقاء الفريق بالممتاز.

من جانبهم وجه مجلس إدارة نادى أسوان الشكر للمحافظ على دعمه المستمر للفريق، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد فى الموسم الجديد للحفاظ على مكانة أبناء الجنوب فى الدورى العام.

ونجحت إدارة الكرة بنادى أسوان فى ضم محمود شبانة مدافع نادى مصر، لمدة موسمين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى أبناء الجنوب فى حضور سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان، ويعتبر شبانه هو الصفقة رقم 19 لأسوان خلال الميركاتو الجارى حيث ضم أسوان 18 صفقة سابقة وهم، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.