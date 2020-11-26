شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل عن منصة التتويج بنهائى أفريقيا: الخاسر يتسلم ميدالياته بغرف الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمسئول عن تنظيم مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا، الذي سيجمع بين الأهلى والزمالك، غداً الجمعة، عن موقف الفريق الخاسر في مباراة الغد.

وقال فضل: «الفريق المهزوم لن يحصل على ميدالياته داخل الملعب، كما هو المعتاد والبطل فقط من سيتسلم ميدالياته وكأس البطولة بالملعب، أما صاحب المركز الثاني سيتم تسليمه ميداليات المركز الثانى في غرفة خلع الملابس ولن يتواجد على المنصة، كنوع من الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا».

وأضاف: «الفائز من الزمالك والأهلى غداً سيتم تكريمه بالتواجد على المنصة وتسلم كأس البطولة، بينما تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمنى على تواجد الفريق المهزوم في غرفة الملابس وتسلم الميداليات الخاصة بالمركز الثانى، وهذا الأمر تم التعامل به في أكثر من بطولة بسبب فيروس كورونا».