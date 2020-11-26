شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: الأهلي يبحث عن اللقب التاسع.. والزمالك يتسلح بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت عدد من وسائل الإعلام العربية الضوء على القمة التاريخية بين الأهلى والزمالك في نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى تحظى باهتمام كبير لكونها تجمع قطبى الكرة المصرية لتحديد بطل القارة السمراء.

ونشرت صحيفة «الرياضية» السعودية تقرير عن المباراة واستهلته بالحديث عن رغبة الأهلى، صاحب الرصيد الأعلى من الألقاب الإفريقية، في الحصول على البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الرجل الذي يملك خبرة عريضة في القارة، وجاء لتدريب الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر.

وتابع التقرير، يلعب نادي القرن بخطة من 4-2-3-1، حيث يفضل مدربه الاعتماد على الاستحواذ والتمرير المستمر، مع خلق الفراغات في وبين الخطوط، عن طريق تحرك الجناحين بالتبادل مع صانع اللعب في المركز 10، لذلك فإن الأهلي يسجل أهدافاً غزيرة ويصنع فرصاً واضحة.

وأشار التقرير إلى أن نجوم الزمالك يرغبون في مواصلة الانتصارات الإفريقية، بعد فوز الفريق خلال الموسم الماضي ببطولتي كأس الكونفدرالية والسوبر، لذلك فإنهم في حاجة إلى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا أيضاً لإسعاد جماهيرة، حتى يحققون الثلاثية التاريخية في فترة زمنية وجيزة.

وتابع، يراهن المدرب الأوروبي على خطة لعب 4-2-3-1، مع انضباط دفاعي كبير وصراحة في تغطية الفراغات داخل نصف ملعبه، بتواجد أكبر قدر من لاعبيه خلف الكرة، في انتظار اللحظة المناسبة لتنفيذ الهجمة وإيذاء خصومه باللعب على نقاط ضعفهم واستغلال أخطائهم.