شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة استاد القاهرة تجري بروفة لنهائي أفريقيا.. وتحذر من التواجد بمحيط الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت هيئة استاد القاهرة الدولى، من البروفات الخاصة بنهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر بين الاهلى والزمالك غدا، وشهدت بروفات الختام حضور مسئولى الاستاد والاتحاد الافريقي «كاف» واتحاد الكرة، بعدما اعدوا بروفة حفل الختام والخاصة بتنظيم مراسم التتويج.

واعلنت هيئة استاد القاهرة عن فتح أبواب الاستاد في الخامسة مساءً على أن يتم غلقه في الثامنة.

كما أنهت أجهزة الأمن كافة الاستعدادات الأمنية لتأمين دخول وخروج اللاعبين وأثناء سيرها مع تأمين جميع الشوارع المحيطة بالملعب.

كما تقرر أن تنتشر القوات بمحيط استاد القاهرة، منذ الخامسة مساءً لتأمين توافد الحضور من مجلس إدارة الفريقين، حيث يتم تأمين دخول حافلتي الفريقين قبل انطلاق المباراة، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وتأمين مقر إقامته وتحركاته من الفندق للاستاد والعكس بشكل جيد.

وأعلنت هيئة الاستاد أن الأجهزة الأمنية تمتلك إجراءات قوية ولن تسمح بشكل حاسم وصارم التواجد بمحيط الاستاد، لمنع دخول أي مخالفات مع الحضور مع مجلس الإدارة.

ويساعد رجال الأمن الحضور في الوصول لأماكن جلوسهم قبل انطلاق المباراة بوقت كافٍ، حيث يغلق بعدها أبواب الاستاد ويمنع دخول أي أحد، لحين الانتهاء من المباراة.

وتستمر عملية التأمين لما بعد المباراة، حيث يتم تأمين مراحل التكريم وتسليم الكأس للفريق الفائز، وتسليم باقي الجوائز وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام الحرفي بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على صحة الحضور وضمان عدم تعرضهم لأى مخاطر.