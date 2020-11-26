شكرا لقرائتكم شبانة يكشف كواليس الأهلي والزمالك قبل نهائي القرن على تليفزيون اليوم السابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الخميس، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون "اليوم السابع" بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن مباراة الأهلى أمام الزمالك المقرر لها غدا الجمعة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والاستعداد لبطولة الدورى الجديدة، ومواعيد القيد والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة وتجهيز المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه أهم الغيابات للأهلى والزمالك فى مباراة نهائى القرن والتشكيل المتوقع ، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.