شكرا لقرائتكم نهائي القرن .. اسلام جابر ترقب التكليف الرسمى من باتشيكو بمهامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر اسلام جابر، جناح الزمالك، التكليف الرسمى من البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، بمهامه فى مواجهة الأهلى، التى ستقام غدا، الجمعة، فى دور النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، خاصة إنه حتى اللحظة الجارية لم يخطر باتشيكو لاعبه بأن سيقوم بمهام الظهير الأيسر لتعويض غياب الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة حيث يغيب عبد الشافى عن الزمالك للإصابة فى عظمة الترقوة بينما يغيب جمعة بسبب إصابته بفيروس كورونا ومن المنتظر أن يقوم إسلام جابر بمهام الظهير الأيسر للفريق فى مواجهة الغد.

وبدأ الزمالك مشواره بالنسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق ديكاداها الصومالى، فى دور الـ64 من البطولة، وكانت البداية قوية، حيث نجح الأبيض فى الفوز على الفريق الصومالى بسبعة أهداف دون رد، فى لقاء الذهاب وتكررت نتيجة الإياب أيضًا، بالفوز بسداسية نظيفة، حيث أقيمت المباراتين على ستاد برج العرب، في دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، التقى الزمالك مع بطل السنغال جينيراسيون فوت، وتعرض الزمالك للخسارة فى السنغال في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك في الإياب بهدف دون رد.

فيما بدأ الزمالك مرحلة دور المجموعات بمواجهة مازيمبى الكونغولى وتلقى الزمالك هزيمة بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من دور المجموعات، على ملعب مازيمبى، لتشهد إقالة الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك فى هذا التوقيت، بسبب هذه الهزيمة الثقيلة ثم بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، مشواره الإفريقى مع الزمالك، بالفوز على أول أغسطس الأنجولى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من دور المجموعات على ستاد السلام.

ثم واجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبى، فى زامبيا، بهدف لمثله، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومن جديد واجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد، على ستاد السلام، بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات وفى الجولة الخامسة من دور المجموعات واجه الزمالك مازيمبى الكونغولى وتعادل الفريقين سلبيًا وأخيرًا تعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى سلبيًا ليتأهل الفريق إلى دور ربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا، كثانى مجموعته برصيد 9 نقاط، بعدما فاز فى مباراتين وتعادل 3 مباريات وهُزم مباراة.

وواصل كارتيرون مشواره مع الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا ليقود الأبيض للفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى بالبطولة الإفريقية، على ستاد القاهرة ثم تعرض للهزيمة بهدف نظيف في ستاد رادس بالإياب ليتأهل الزمالك إلى نصف النهائي.

ورحل كارتيرون لقيادة التعاون السعودى وتولى جايمى باتشيكو، قيادة فريق الزمالك فى مباراته أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وحقق الفوز بالدار البيضاء بهدف دون رد، قبل أن يواصل تفوقه مع الفريق ويتأهل بهم إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز فى الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.