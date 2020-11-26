شكرا لقرائتكم النادي الأهلي يعقم غرفة اللاعبين مرتين يوميا بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم مسئولو النادي الأهلي بتعقيم غرف لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني مرتين يومياً كإحدى الإجراءات الإحترازية التى يتّبعها الفريق للوقاية من فيروس "كورونا" قبل مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة علي ستاد القاهرة في نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويحرص الأهلي على تطبيق الإجراءات الإحترازية في فندق الإقامة بالتجمع الخامس وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأهلي من المسئول عن تعقيم الغرف تكثيف عملة التعقيم لتكون مرتين بدلاً مرة واحدة .

ويفقد الأهلي الثلاثي وليد سليمان وديانج وصالح جمعة في مبارة الغد للأصابة بفيروس كورونا" ،فيما تعافي كهربا من الفيروس وبات جاهزاً للمباراة .

من ناحية أخرى ، إستقر الجهاز الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وتتجه النية لدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لخوض مباراة الغد المُرتقبة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب استاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام، ويعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرة مع لاعبيه فى مران اليوم يتحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بموقعة الغد المُرتقبة.