شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة طنطا والزرقا بالممتاز "ب" للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى لكرة القدم باتحاد الكرة، عن تأجيل مباراة طنطا والزرقا للمرة الثانية ولأجل غير مسمى ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز " ب " بعدما كان مقرر له يوم السبت المقبل ويقود أبناء السيد البدوى رضا عبد العال الذى يسعى لعودة الفريق مرة أخرى الى الدورى الممتاز عقب الهبوط الموسم الماضى لدورى المظاليم .

وأسفرت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن العديد من المفاجآت الكبرى حيث وقع الترسانة فى فخ التعادل على ملعبه بهدفين لمثليهما أمام السكة الحديد الصاعد حديثا من الدرجة الثالثة للثانية ، بينما حقق بتروجت بقيادة علاء عبد العال فوزا غاليا على كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل للاشئ ليعتلى صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط .

وجاءت باقى نتائج المجموعة تعادل نادى زد بقيادة أسامة نبيه مع القناة سلبيا ، وتعادل منتخب السويس مع بورتو السويس بهدف لمثله ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الداخلية والنصر ، و فوز المريخ البورسعيدى على النجوم بهدف مقابل للاشئ .