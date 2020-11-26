شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية بالقوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية بالقوس إحدى الفعاليات المجتمعية التي أقيمت في نادي أبوظبي للكريكت بمشاركة 30 لاعبة وسط احترازات وقائية مشددة لضمان سلامة اللاعبات.

وحصدت اللاعبة لمياء عبدالله الحمزاوي المركز الأول، بينما جاءت شيماء محمد الكعبي في المركز الثاني، فيما نالت مهرة حسن الشامسي المركز الثالث، وحلت اللاعبة سلامة سعيد الرميثي في المركز الرابع.

وقالت فاطمة العلي ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «عندما قررنا تنظيم ثالث بطولة تابعة للأكاديمية في رياضة القوس والسهم والتي تعد واحدة من أكثر الألعاب التي حققت انتشاراً على الساحة الرياضية خلال فترة زمنية قياسية في دولة الإمارات لم نكن نتوقع هذا الإقبال الكبير بمشاركة 30 لاعبة».

وأشارت إلى أن الألعاب الفردية تساهم في تحقيق الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج، مؤكدة استعداد الأكاديمية لتقديم جميع أشكال الدعم الفني من خلال توفير مدربين متخصصين وتنظيم المزيد من البطولات التي تخص هذه الرياضات وتوفير المزيد من أجواء التنافس بين اللاعبات من مختلف الجنسيات من المواطنات والمقيمات على أرض الدولة.

وأضافت: «نحن مستمرون في دعم المرأة وأنشطتها وضمان نشر ثقافة المجتمع الصحي بين أفراده ويأتي جعل المنافسات مفتوحة لجميع الجنسيات إيمانا بأهمية توفير الاحتكاك بين أكبر عدد ممكن في جميع الفئات».

يشار إلى أن بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية بالقوس أقيمت بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وكل من الرعاة ميدان «أداء» للرماية ونادي أبوظبي للكريكت.

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