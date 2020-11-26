شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور يواجه جرين في بطولة اليوم الوطني للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد الملعب رقم 2 بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عند الرابعة عصر الجمعة، موقعة من العيار الثقيل في بطولة اليوم الوطني للبولو، تجمع بين فريق الحبتور الذي يقوده نجم البولو محمد الحبتور، وفريق جرين جيتس الذي يقوده نور أبو خضرا، في أول ظهور لها في البطولة التي تشهد مشاركة 7 فرق، يقودها أبرز نجوم اللعبة بدولة الإمارات إلى جانب العديد من اللاعبين المحترفين، وتمتد لغاية الرابع من ديسمبر القادم.

ويعوّل محمد الحبتور على مجموعة متجانسة من اللاعبين وهم دياز البيردي وجوستو كوتينو وماركوس هاريت، والحال لم يختلف من حيث طموح الفوز عند نور أبو خضرا عندما يقود فريقه المكون من اللاعبين تشارلز كوني وتوكي روز وسيزار كريسبو.

ونجح فريق انكورا بقيادة خالد العمران من تجاوز فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور في بداية مشوار الفريقين في البطولة الذي أقيم الأربعاء بفوز وبفارق هدف، وبنتيجة نهائية وصلت إلى 8 أهداف مقابل 7 أهداف، بختام لقاء شهد الإثارة والندية طوال أشواطه الأربعة، والتي تبادل خلالها الفريقان التقدم، ليحسمها فريق انكورا في النهاية بفارق هدف 7/8.

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