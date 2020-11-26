شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يتعاقد مع المدرب التونسي العبيدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عبيد سعيد الطنيجي أمين سر عام نادي البطائح ورئيس اللجنة الرياضية في النادي اكتمال إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي نورالدين العبيدي للإشراف على تدريبات فريق الكرة، وتمنى له التوفيق مع الفريق، كما أشاد بجهود المدرب المغربي سعيد شخيط الذي سيكون مساعداً للمدرب الجديد، مؤكداً أنه تحمل المسؤولية بكل ثقة في الفترة الماضية.

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