اللاعب_ميدو_جابر_فين يجتاح تويتر.. لغز اختفاء نجم سيراميكا.. ووالدته تنهار: ’’عايزه ابني‘‘.. والأمن يوضح حقيقة اختطافه

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#اللاعب_ميدو_جابر_فين"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد اختفائه من فندق معسكر فريق سيراميكا كليوباترا.

بداية القصة، عندما أعلن معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا أن ميدو جابر اختفى من معسكر الفريق، وانقطع الاتصال معه.

وقال «البطاوي» خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس»، وأكمل: «ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءا ولم يظهر حتى الآن»، وتابع: «طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا».

عقب ذلك، استنجدت والدة جابر بالمسؤولين من أجل البحث عن نجلها عقب اختفاؤه من فندق إقامة فريقه وقالت والدة اللاعب، في تصريحات لنفس البرنامج: «لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيء، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى.. عايزة اعرف ابني فين».

واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، ودخلت والدته في نوبة البكاء كاشفة أنه تحدث معها في السابعة مساءً وأكد لها أنه سيغلق الهاتف قليلا.

فيما قال توفيق جابر، شقيق اللاعب إنه تواصل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا للتحقيق في اختفاء شقيقه، قائلاً: «الاتصال انقطع مع شقيقي فجأة ولا نعلم مكان تواجده»، وأكمل: «تواصلت مع لاعبي سيراميكا كليوباترا وفشلت في الاطمئنان على ميدو جابر».

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن اختفاء ميدو جابر من داخل أحد الفنادق.

وبالفحص تبين تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله بشأن اختطافه عارٍ تماما من الصحة جملةً وتفصيلًا، وفقا لموقع الدستور.