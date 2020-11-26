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يتزين ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وصعد ناديا الأهلي والزمالك إلى النهائي الإفريقي بعد الفوز على كل من الوداد البيضاوي والرجاء المغربيين؛ ليلتقيان لأول مرة فى المباراة النهائية.
وأثبتت نتائج المسحات للكشف عن كورونا، عن وجود 3 حالات إيجابية فى النادي الأهلي، وهم وليد سليمان وصالح جمعة وأليو ديانج.
وعلى الجهة الأخرى، جرى الكشف عن وجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا، فى الزمالك، كانت للاعبين محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما.
كانت هذه تفاصيل خبر نهائي القرن.. ستاد القاهرة يتزين لاستقبال العرس الإفريقي بين الزمالك والأهلي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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