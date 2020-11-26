موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. وتاريخ المواجهات.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في تمام التاسعة مساء غدا الجمعة، صوب ملعب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك والأهلي في المواجهة المقررة بينهما بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ دورى الأبطال، التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك بالمباراة النهائية.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إن المباراة ستكون بدون جماهير، بسبب أزمة فيروس كورونا.

تاريخ المواجهات

وتعد هذه المباراة هى العاشرة التى يلتقى فيها الأهلى والزمالك على المستوى الإفريقى، حيث تقابلا من قبل فى تسع مباريات منها مباراة فى السوبر الافريقى عام 1994، ويومها فاز الزمالك بهدف نظيف أحرزه أيمن منصور، و8 مباريات فى بطولة دورى الأبطال، حقق فيهم الأهلى الفوز خمس مرات، وتعادلا ثلاثة مرات، ولم يخسر المارد الأحمر أي مباراة.

وصعد الأهلى للمباراة النهائية بعد الفوز على الوداد المغربى بمباراة الذهاب، بهدفين نظيفين فى العاصمة المغربية كازابلانكا، ثم عاد وكرر الفوز فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولى.

فيما صعد الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بالعاصمة المغربية كازابلانكا، قبل أن يعود ويحقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة الاياب على ستاد القاهرة الدولى.

تشكيل وغيابات الأهلي

يغيب عن النادي الأهلي، كل من أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة للإصابة بكورونا، ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي لإصابات عضلية.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني، المدير الفني للأهلي بالتشكيل التالي:

محمد الشناوى لحراسة المرمى

ومحمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول للدفاع.

وعمرو السولية وحمد فتحى ومحمد مجدى قفشه وحسين الشحات لوسط الملعب.

وجونيور أجاى ومروان محسن للهجوم.

تشكيل وغيابات الزمالك

على الجانب الأخر، يفتقد الزمالك، عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش وأوباما للإصابة بكورونا.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو، المدير الفني للزمالك، بالتشكيل التالي:

محمد ابوجبل لحراسة المرمى

أحمد عيد ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء وإسلام جابر للدفاع

وطارق حامد وفرجانى ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم فى وسط الملعب

وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد فى الهجوم.

القنوات الناقلة

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة مباراة الأهلي والزمالك، أرضيا فقط على قناة أون تايم سبورتس.

وبحسب بيان للهيئة، أنهت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين استعداداتها لإذاعة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، بتجهيز وتوفير كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات وسيارات البث وأطقم عمل نقل المباراة.

وأكد حسين زين على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن وإمتاع المشاهدين بصورة متميزة وحضارية تسعد جمهور الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطوله مصرية.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد أون تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما تذاع المباراة على beIN Sports HD 1 ,7 المشفرة، بتعليق: عصام الشوالي.