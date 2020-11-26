"حادثة وكورونا" .. 6 أزمات في الزمالك والأهلي قبل نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-سلمى الموجي:

لاحقت الأزمات، قطبين الكرة المصرية، الأهلي والزمالك قبل خوض مباراة نهائي القرن في دوري ابطال افريقيا، والمقرر أن تقام غداً الجمعة على استاد القاهرة.

وجاءت الساعات الأخيرة قبل القمة الأفريقية ملتهبة ومليئة بالأحداث والمفاجأت في كلا المعسكرين وأخرها أزمة دعوات المباراة النهائية.

وما بين إصابات بـ "كورونا" وغيابات وإيقاف يرصد لكم الخليج 365 أبرز الأزمات التي خيمت على المعسكرين:

1-الدعوات

تعتبر أزمة دعوات نهائي القرن هي الأحدث، حيث شهدت الساعات الماضية أزمة بسبب ما أثير حول عملية توزيع الدعوات المخصصة لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى تخصيص 300 دعوة لكل نادي من أصل 2000 دعوة لحضور مباراة الأهلي والزمالك، على أن تحصل وزارة الرياضة على عدد من الدعوات بجانب "كاف" واتحاد الكرة.

2-كورونا

-في الأهلي

أعلن اتحاد الكرة أمس الأربعاء بياناً بشأن أصابات الكورونا الموجودة داخل القلعة الحمراء، وجاءت جميع المسحات الطبية التي أجريت على اللاعيبة سلبية ماعدا الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليود يانج ليتأكد غيابهم عن المباراة النهائية.

-في الزمالك

وفي نفس البيان الذي أصدره اتحاد الكرة بشأن أصابات الأهلي بفيروس كورونا، تم إعلان أيضاً عن إيجابية مسحات الثلاثي يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي (الونش)، إلا أن باقي مسحات الفريق جاءت سلبية.

وتسبب غياب الثلاثي في قلق داخل معسكر الزمالك وخاصة عبد الله جمعة لعدم وجود ظهير أيسر غيره في صفوف الفريق، في ظل غياب محمد عبد الشافي الذي يجيد اللعب في هذا المركز للإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء أمام الأهلي في الدوري المصري .

3-إصابات

أثارت إصابة محمد هاني في لقاء مصر وتوجو والإصابة الخفيفة التي تعرض لها كل من أيمن أشرف وجونيور اجايي، حالة قلق بين جماهير الاهلي خوفاً من عدم لحاقهم بمباراة النهائي.

إلا إن قد تأكدت مشاركة ثلاثي الأهلي ومحمد هاني وجونيور اجايي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل ضد الزمالك، أصبحت حالة اللاعبين الثلاثة جيدة للغاية بعد أن تخلصوا من الإصابات المختلفة التي أبعدتهم عن مباراة أبو قير الأخيرة بكأس مصر.

4-حادثة مروان

وجاءت أزمة اللاعب مروان محسن بعد اصابته موظفًا في حادث تصادم بشارع ثروت، أحد أبرز الأزمات قبل نهائي القرن.

وأسفر الحادث عن اصابة الموظف بعدة جروح وكدمات، وتم تحرير محضراً بالواقعة، ولكن سريعاً ما تم الصلح بين اللاعب والمجني عليه وإخلاء سبيله بعد التحفظ عليه، ليعود ويشارك بشكل منتظم في تدريبات الفريق.

5-إيقاف وتهديد

ولا صوت يعلو داخل القلعة البيضاء فوق ازمة مرتضى منصور مع اللجنة الأوليمبية، بعد قرار الأخيرة بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة، وتغريمه 100الف جنيه، كما ألزمت أدارة القلعة البيضاء بانتخاب رئيساً جديدًا للنادي.

وتقدم مرتضى منصور بطعن في محكمة القضاء الإداري وطالب فيه بإيقاف الحكم الصادر ضده من اللجنة الاولمبية، إلا أن المحكمة قامت بتأجيل القرار ليوم 22 نوفمبر.

وخاطبت اللجنة الأوليمبية مؤخراً اتحاد الكرة للتأكيد على منع مرتضى منصور من حضور المباراة النهائية وهو ما قد يسبب أزمة جديدة في حالة عدم الالتزام به من رئيس الزمالك.

6-ما بعد الشفاء من كورونا

وكاد الأهلي والزمالك أن يفقدا ثنائي أخر حيث تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأحمر، وحازم إمام قائد الأبيض للإصابة بكورونا ولكنهما تعافا بعدما أثبتت مسحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحول عينتهما من إيجابية إلى سلبية .

ولكن يبقى عدم مشاركة الثنائي بشكل كامل في الإعداد للمباراة عائقاً وأزمة قابلة للحل في ظل حاجة الزمالك تحديداً لحازم إمام.

الجدير بالذكر أن مباراة نهائى أبطال أفريقيا هي الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد ، وكان قد التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، مباراتين فى دور نصف نهائس 2005، ومثلهما فى ربع نهائى 2008، ومثلهما فى ربع نهائى 2012، ومباراتين أخريين فى 2013.