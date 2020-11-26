قرار من ربيع ياسين مع لاعب الأهلي بمعسكر منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر الشباب، إعادة العربي بدر لاعب فريق الأهلي، للمعسكر قبل انطلاق مباراة الشباب "الفراعنة" أمام السكة الحديد الودية، والمقرر انطلاقتها في الثالثة عصر اليوم اليوم الخميس.

وكان ربيع ياسين قرر استبعاد العربي بدر في وقت سابق بسبب استخفاف اللاعب بمسحة فيروس كورونا الأمر الذي جعل المدير الفني للمنتخب يقرر إبعاد اللاعب.

واعترف العربي بدر بخطأه مما جعل ربيع ياسين يسمح للاعب بعودته وضمه مرة أخرى للمعسكر.

وشهد معسكر المنتخب إصابة ثنائي الشباب محمد أشرف لاعب فريق الأهلي ومحمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لامم أفريقيا بموريتانيا خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.