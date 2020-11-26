إصابة ثنائي منتخب الشباب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تعرض ثنائي منتخب الشباب محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي ومحمد شحاته لاعب وسط طلائع الجيش، للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وخضع أعضاء منتخب الشباب-تحت 20 عامًا- بقيادة ربيع ياسين، أمس الأربعاء، لمسحة طبية، أثبتت إصابة الثنائي المذكور.

ومن المقرر أن يتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة من السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركة تونس والجزائر وليبيا والمغرب.