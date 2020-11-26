عمرو الجندي: تعلمنا من أخطاء الماضي ومنتخب مصر قادر على استعادة بريقه أفريقيا

قال عمرو الجندي، لاعب المنتخب المصرى لكرة السلة قبل انطلاق أولى مواجهات المنتخب غدًا في تصفيات المنكقة الخامسة لبطولة أفريقيا المقامة علي صالة الأتحاد السكندري، بأن الجميع أصبح في حالة تركيز كاملة خاصة بعد المعسكر المغلق نجح خلاله الجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي في خلق التجانس بين اللاعبين علي الرغم من الغاء معسكر صربيا وعدم خوض مباريات ودية خلال الفترة السابقة.

وأكد نجم منتخبنا الوطني ولاعب النادي

الاهلي بأن منتخب الفراعنة يضم ثلاثة اجيال مختلفة خاصة مع النزول بمعدل الأعمار ضمن خطة المدير الفني لبناء منتخب وطني قوي يستعيد مكانته وروقنه علي مستوي كرة السلة الإفريقية علي مدار السنوات المقبلة.

وأضاف عمر الجندي قائلا "هدفنا بعيد وهو حلم الوصول الي كأس العالم ٢٠٢٣ ومن قابله التأهل الي بطولة أفريقيا بروندا ٢٠٢١".

وعلق علي مستويات المنتخبات التي يواجها منتخبنا في المجموعة قائلا "نحترم جميع المنتخبات وتغلمنا من أخطاء الماضي من خلال مواجهات تصفيات كأس العالم الاخيرة وسنخوض جميع المباريات بكل قوة وحماس وجديه مهما كان أسم المنتخب الذي سنواجه سنعتبره هو أقوي منتخب في العالم بغرض تحقيق الفوز في جميع اللقاءات".

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.