الكابتن فتحى أبو صالح مدير قطاع الكارتية بالشرطة سابقاً فى ذمة الله

فقدت الرياضية المصرية بوجه عام و لعبة الكارتية بوجه خاص الكابتن فتحى أبو صالح مدير قطاع الكارتية بنادى الشرطة الرياضي سابقاً وأحد أبناء تلك اللعبة الشهيرة. وحصل الفقيد على العديد من البطولات والميداليات ومثل مصر فى المحافل العربية والدولية وكان له إسهامات عديدة فى خروج أجيال حصلت على ترتيبات عالمية فى هذا المجال. ومثل مصر فى المحافل العربية والدولية وكان له إسهامات عديدة فى خروج أجيال حصلت على ترتيبات عالمية فى هذا المجال. كما تولى قطاع الكارتية بنادى المنصورة الرياضى لتخريج الناشئين والدفاع عن نفسهم وتمثيل مصر فى المحافل الدولية . المنصورة الرياضى لتخريج الناشئين والدفاع عن نفسهم وتمثيل مصر فى المحافل الدولية . يذكر أن الكابتن فتحى أبو صالح أحد أبطال حرب نصر أكتوبر المجيدة والذى وافته المنية مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز 67 عاما ، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.

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