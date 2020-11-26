ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الرابعة

حسمت ست فرق تأهلها إلى دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020- 2021، وهي بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي. وقد أصبح ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا ضمن الكلمات الأكثر بحثًا عبر موقع جوجل في مصر، أما عن الترتيب فجاء كالآتي: - المجموعة الأولى 1- بايرن ميونخ بـ 12 نقطة 2- أتلتيكو مدريد بـ 5 نقاط 3- لوكوموتيف موسكو بـ 3 نقاط 4- ريد بول سالزبورج بنقطة واحدة المجموعة الثانية 1 -بوروسيا مونشنجلادباخ بـ 8 نقاط 2- ريال مدريد بـ 7 نقاط 3- شاختار دونيستك بـ 4 نقاط 4- إنتر ميلان بنقطتين المجموعة الثالثة 1- مانشستر سيتي بـ 12 نقطة 2- بورتو بـ 9 نقاط 3- أولمبياكوس بـ 3 نقاط 4- مارسيليا بدون نقاط المجموعة الرابعة 1- ليفربول بـ 9 نقاط 2- أياكس أمستردام بـ 7 نقاط 3- أتالانتا بـ 7 نقاط 4- ميتلاند بدون نقاط المجموعة الخامسة 1- تشيلسي بـ 10 نقاط 2- إشبيلية بـ 10 نقاط 3- رين بنقطة واحدة 4- كراسنودار بنقطة واحدة المجموعة السادسة 1- بوروسيا دورتموند بـ 9 نقاط 2- لاتسيو بـ 8 نقاط 3- كلوب بروج بـ 4 نقاط 4- زينت سان بطسبرو ج بنقطة واحدة المجموعة السابعة 1- برشلونة بـ 12 نقطة 2- يوفنتوس بـ 9 نقاط 3- دينامو كييف بنقطة واحدة 4- فرينكفاروزي بنقطة واحدة المجموعة الثامنة 1- مانشستر يونايتد بـ 9 نقاط 2- باريس سان جيرمان بـ 6 نقاط 3- لايبزيج بـ 6 نقاط 4- إسطنبول باشاك شهير بـ 3 نقاط.

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